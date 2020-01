New York Dolls, il meglio dei primi due album

David Johansen alla voce, Johnny Thunders alla chitarra, Arthur Kane al basso, Sylvain Sylvain alle tastiere, Jerry Nolan alla batteria: questa è la prima (in realtà sarebbe la seconda, ma è quella del primo album) formazione dei New York Dolls, il quintetto di New York City che con due soli album, usciti nel 1973 e nel 1974, ha saputo diventare un oggetto di culto della scena del rock internazionale. Anticipatori del punk, del metal e del glam, in scena vestivano oltraggiosamente da donna e indossavano zatteroni dalle zeppe altissime, eppure non erano grotteschi né volgari. Nel giorno, 9 gennaio, del compleanno del fondatore David Johansen vi proponiamo un best of dei primi due, fondamentali album dei New York Dolls: con la certezza che vi divertirete ascoltandolo (ad alto volume!).