Dopo essere passato attraverso tre matrimoni, Ben Harper dell’amore ne sa qualcosa. Sempre che di una delle parole più abusate della storia della musica (e del mondo) qualcosa si possa davvero sapere. Che sia o meno riuscito a decifrare l’arcano dietro a questo moto dello spirito il polistrumentista statunitense gli ha comunque dedicato diversa attenzione, tanto nel corso della sua carriera solista quando nei brani realizzati insieme ai suoi Innocent Criminals. Non è facile non cadere nel banale quando si parla di cuore e amore, ma Harper banale non lo è stato mai e questo filone tematico non fa eccezione. Al contrario, quando il cantautore californiano intona pezzi come “When She Believes” o “Forever” anche i più corazzati di noi finiscono per prestargli orecchio. È a questo capitolo della sua discografia che dedichiamo le pagine che seguono, oggi che uno degli artisti più talentuosi in circolazione spegne 50 candeline. Buon compleanno, ragazzo di Claremont!