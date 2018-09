Thomas Bangalter, componente del duo elettronico francese dei Daft Punk, è uno dei numerosi artisti firmatari della colonna sonora di “Climax”, ultimo film del regista argentino Gaspar Noè. Le due canzoni di Bangalter si intitolano "What to Do?" e "Sangria". Il nome del quarantatreenne musicista parigino si aggiunge a quelli di (fra gli altri) Giorgio Moroder, Aphex Twin, Gary Numan e Soft Cell. Già nel 2002 Thomas Bangalter aveva collaborato con il regista sudamericano, per il film "Irrèversible", pellicola giudicata da parte della critica come uno dei film più controversi e disturbanti dell'anno, principalmente a causa delle rappresentazioni esplicite di violenza sessuale e omicidio. Lo stesso artista francese aveva poi così difeso il cineasta:

“Accusare Gaspar di fascismo è assurdo; è vero, è un film crudele e difficile da digerire, ma la violenza fa più male quando viene sempre accettata”.

L’ultimo film, “Climax”, presentato alla recente edizione del festival di Cannes, sta facendo nuovamente discutere per via delle numerose scene di sesso contenute nella pellicola. La versione in cd della colonna sonora sarà disponibile il 28 settembre. Contestualmente, verrà messo in vendita un doppio vinile che uscirà il 5 ottobre, mentre la data d’uscita del film in Italia è prevista per il 19 settembre.

Questa la tracklist:

1. Cerrone: ‘Supernature (Instrumental Climax Edit)’

2. Patrick Hernandez: ‘Born to Be Alive (Instrumental New Version)’

3. M/A/R/R/S: ‘Pump up the Volume (USA Radio Edit)’

4. Dopplereffekt: ‘Superior Race’

5. Chris Carter: ‘Solidit (Climax Edit)’

6. Dopplereffekt: ‘Technic 1200’

7. Kiddy Smile: ‘Dickmatized’

8. Thomas Bangalter: ‘What to Do?’

9. Thomas Bangalter: ‘Sangria’

10. Neon: ‘Voices’

11. Suburban Knights: ‘The World’s’

12. Aphex Twin: ‘Windowlicker’

13. Wild Planet: ‘Electron’

14. Soft Cell: ‘Tainted Love/Where Did Our Love Go (Extended)’

15. Giorgio Moroder: ‘Utopia – Me Giorgio’

16. Thibaut Barbillon: ‘Angie (Instrumental Cover)’

17. CoH Plays Cosey: ‘Mad’

18. Gary Numan: ‘Trois Gymnopedies (First Movement)’