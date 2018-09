Elisa e Francesco De Gregori insieme, per un singolo. Si intitola "Quelli che restano" e anticipa il primo singolo ufficiale del nuovo album in studio della cantautrice, che uscirà in autunno. La canzone, scritta da Elisa (con arrangiamento orchestrale di Patrick Warren, già al fianco della cantautrice per i concerti all'Arena di Verona dello scorso anno), è disponibile da oggi, venerdì 14 settembre, insieme al relativo videoclip: girato in bianco e nero dagli YouNuts!, il duo composto da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, presso il Teatro Flaiano di Roma, il video ha per protagonisti proprio Elisa e Francesco De Gregori. Potete guardare la clip qui sotto: