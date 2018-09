Il trio, orfano di Fergie, uscirà il prossimo 12 ottobre con l’album “Masters of the Sun”, prodotto dalla Interscope Record, a otto anni di distanza dall’ultimo disco, “The Beginning”. Ad anticipare l’uscita della più recente fatica discografica del gruppo capitanato da will.i.am arriva ora il singolo “Big Love”, che idealmente chiude il cerchio aperto nel 2003 con “Where is the love?”.

Non è ancora stato comunicato quali canzoni saranno contenute in “Masters of the Sun”, ma “Big Love” è la quarta canzone pubblicata dai Black Eyed Peas negli ultimi mesi dopo “Ring the Alarm”, “Costant Part 1 and 2” e “Get it”.

Il leader della band ha descritto il nuovo singolo come “un giorno nella vita di un bambino americano”, confermando che la canzone parlerà non solo di giustizia sociale, ma anche di controllo delle armi, argomento più che mai caldo negli Stati Uniti, attaccando i leader del paese che lui stesso definisce come “imbarazzanti” e “bisognosi a loro volta di essere educati”.

“Big Love” è ascoltabile qui di seguito: