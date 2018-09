In occasione di quello che sarebbe stato l'ottantesimo compleanno di Franco Califano, lo storico collaboratore dell'artista romano Frank Del Giudice (nella foto, a sinistra) ha voluto onorare la memoria del Califfo con un ricordo personale dell'amico e collega, scomparso il 30 marzo del 2013.

"Carissimo Franco, impareggiabile amico mio di sempre", scrive Del Giudice: "Una volta mi avevi fatto un bell’augurio: quello di diventare per te 'una grossa pedina' anche nella tua 'Nuova Epoca'. Bene io credo che nulla sia cambiato negli ultimi anni, infatti - da quando hai scelto di cantare su palcoscenici più importanti - tutto qui è rimasto uguale. Perché tu ci hai lasciato in dono tutta la tua immensa poesia, alla quale spesso ho avuto il privilegio di abbinare la mia modesta musica. Ebbene... sappi che le cose vanno avanti proprio così: io continuo ancora a lavorare con te e per te, esattamente come volevi tu, con lo stesso affetto e la stessa energia.. per 'invecchiare insieme', come tu hai sempre desiderato".

Classe 1943, Francesco Del Giudice è autore, compositore e bassista: l'artista ha collaborato con Califano per vent'anni, prima assemblando il trio che accompagnò il cantautore dal vivo, poi scrivendo le musica di brani cardine nella carriera del Califfo come "Tutto il resto è noia" e "Vivere e volare", oltre che di "Io non piango", "Capodanno", "Monica", "La Pelle", "Semplicemente" e altri.