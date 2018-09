È venuta a mancare oggi, lunedì 10 settembre, la cantante e speaker radiofonica della scuderia Radio Rai Luisa Mann Buoni. L’ultimo programma condotto dalla Buoni, per l’emittente pubblica, è stato “Commessi viaggiatori” andato in onda la scorsa estate. Luisa Mann Buoni, che ha vestito i panni di cantante in varie formazioni rock - come i Radio Ethiopia, tribute band europea di Patti Smith - e che collaborava anche con la band satirica di Webnotte (Repubblica.it) nota come gli Economisti, ha lavorato, negli anni, anche per Radio Rock.

La notizia è stata confermata dagli ambienti Rai e dai messaggi di cordoglio, apparsi sul web, di chi le è stato vicino. Eccone alcuni: