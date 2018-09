"Runaway" è il nono album in studio del prolifico cantautore inglese Passenger e segue di un solo anno "The boy who cried wolf". In "Runaway" il pop folk di Passenger sposa le sonorità a stelle e strisce, senza per questo perdere in efficacia e bellezza.

Un album legato, per quanti amano le definizioni, a quel genere chiamato ‘americana’, banjo e mandolino compresi. Il valore aggiunto, oltre alle belle canzoni (senza quelle non si va da nessuna parte, sempre bene ricordarlo), viene dato dalla semplicità disarmante con il quale Passenger canta delle...

