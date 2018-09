Addio a Katyna Ranieri. La cantante toscana è venuta a mancare all'età di 93 anni a Roma la scorsa notte. Vedova del compositore Riz Ortolani, Katyna Ranieri aveva esordito nel mondo dello spettacolo come soubrette di alcuni spettacoli di varietà . Nel 1953, poi, il debutto al Festival di Sanremo come cantante, con le canzoni "No Pierrot" (di Armando Costanzo e Renato Salani, in coppia con Achille Togliani), "Acque amare" (di Nicola Salerno e Carlo Alberto Rossi, in coppia con Carla Boni), "Domandatelo" (di Vincenzo Baselice e Giuseppe Fiorelli, ancora in coppia con Togliani) e "La pianola stonata" (di Marcello Gigante e Ettore Mura, di nuovo in coppia con Togliani). Il vero successo, però, arrivò solamente l'anno seguente, con "Canzone da due soldi" (di Pinchi e Carlo Donida), secondo posto al Festival di Sanremo. Sempre nel 1954 conobbe il Maestro Riz Ortolani (scomparso a Roma nel gennaio 2014): la coppia si sposò due anni dopo a Città del Messico. Negli anni successivi Katyna Ranieri interpretò diversi brani composti dal marito per il grande schermo: tra questi anche "Ti guarderò nel cuore", la versione italiana di "More", dalla colonna sonora del film "Mondo cane". Nel 1964 il brano ottenne un Grammy Award come canzone dell'anno e venne candidato come "migliore canzone" agli Oscar (ad interpretarla durante la cerimonia di consegna dei prestigiosi premi fu proprio la Ranieri).