La band di Cleveland annuncia il suo ritorno con il nuovo album “Last Building Burning”, in uscita il 19 ottobre per Wichita Recordings.

Registrato in soli otto giorni nello studio texano Sonic Ranch con il produttore Randall Dunn (Sunn O, Wolves In The Throne Room, Boris), il disco dura poco più di trenta minuti. Di seguito potete ascoltare il primo singolo estratto, "Echo Of The World":

Come spiega frontman Dylan Baldi; "Ho scritto questo album perché sentivo che non c'erano troppe band rock che facevano quello che facciamo noi adesso, molte altre band suonano alla grande ma manca una pesantezza che mi piace". Questo, unito all'idea di "catturare l'energia del momento", ha prodotto “Last Building Burning”.

L’ultimo disco della band risale all'anno scorso, anno di uscita di “Life Without Sound”.

Disponibile su vinile, CD, cassetta e formato digitale, ecco la tracklist e la copertina di “Last Building Burning”:

On An EdgeLeave Him NowIn ShameOffer An EndThe Echo Of The WorldDissolutionSo Right So CleanAnother Way Of Life