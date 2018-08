Sky e FremantleMedia Italia hanno diramato una nota nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 20 agosto, per prendere posizione riguardo la vicenda di Asia Argento, coinvolta come giudice nella prossima edizione di X-Factor e investita oggi dalle rivelazioni del New York Times, secondo il quale l'attrice, regista e cantante avrebbe pagato 380mila dollari in un anno e mezzo a Jimmy Bennett, collega col quale avrebbe avuto una presunta relazione sessuale nel 2013 in California, quando questi non aveva raggiunto l'età del consenso secondo le leggi dello stato americano.

"Sky Italia e FremantleMedia Italia hanno letto oggi con attenzione e stupore quanto pubblicato dal New York Times su Asia Argento", si legge nella nota congiunta diffusa oggi: "Va ribadito che Sky Italia e FremantleMedia non hanno scelto Asia Argento come giudice di X Factor Italia per il suo impegno nella campagna #Metoo né per le sue posizioni personali, bensì – come è sempre avvenuto per i giudici di X Factor Italia – per le sue competenze musicali e le sue capacità di gestire un ruolo televisivo in un programma di questo tipo".

"Competenze e capacità ampiamente confermate durante le puntate di audizioni, registrate nelle scorse settImane, come possono confermare le migliaia di persone che vi hanno assistito tra il pubblico".

"Ciò detto vogliamo essere molto chiari: se quanto scrive oggi il New York Times fosse confermato, questa vicenda sarebbe del tutto incompatibile con i principi etici e i valori di Sky e dunque - in pieno accordo con FremantleMedia - non potremmo che prenderne atto e interrompere la collaborazione con Asia Argento".

L'edizione italiana 2018 di X-Factor prenderà il via il prossimo 6 settembre con le Audizioni, serie preliminare di puntate girate nel corso delle ultime settimane che la Argento ha già registrato: la rete e la produzione del programma presenteranno la nuova stagione con la tradizionale conferenza stampa della vigilia, il prossimo 5 settembre. Data per la quale, verosimilmente, Sky e FremantleMedia Italia avranno già preso una posizione definitiva relativamente alla presenza o meno della giurata alle fasi finali del talent.