Nel pomeriggio di oggi Ben Harper si è esibito ai Laghi di Fusine, nei pressi di Tarvisio, in provincia di Udine, in occasione della data conclusiva dell'edizione 2018 del No Borders Music Festival: accompagnandosi solo con la chitarra acustica e con un pianoforte, il cantautore americano ha passato in rassegna una buona fetta del suo repertorio, da brani meno recenti come "Diamonds on the Inside", "Welcome to the Cruel World", "When It's Good", "Waiting For You" alle meno datate "Don't Give Up on Me Now" e "Call It What Is", senza dimenticare alcuni episodi tratti dall'ultimo album, realizzato insieme a Charlie Musselwhite, "No Mercy in This Land", pubblicato solo la scorsa primavera.

Ecco la scaletta dei brani eseguiti da Harper in occasione del suo concerto alla data conclusiva del No Borders Music Festival 2018:

Ecco, di seguito, alcune immagini scattate durante l'evento (la gallery prosegue nelle pagine seguenti):