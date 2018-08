La band dei fratelli Kiszka ha reso disponibile sulla sua pagina Facebook ufficiale il video del nuovo singolo "When The Curtain Falls", primo estratto dalla prima prova in studio sulla lunga distanza dei Greta Van Fleet, attesa sul mercato entro la fine dell'anno in corso. La clip - a basso budget, tanto da essere girata con quelle che paiono camere di smartphone - vede la band eseguire il brano in playback nel deserto: nella nota ufficiale diffusa dal gruppo non vengono rivelati ulteriori dettagli relativi all'uscita.

Lo scorso venerdì 3 agosto il gruppo ha inaugurato il proprio tour 2018 sul palco dell'edizione americana del festival Lollapalooza, ospitata come da diversi anni a questa parta dal Grant Park di Chicago: dopo un'estesa branca nordamericana, la formazione toccherà anche il Vecchio Continente il prossimo 26 ottobre a Parigi, in Francia, per poi proseguire alla volta di - tra le altre città - Bruxelles, Amburgo, Colonia, Copenhagen, Berlino, Londra e Manchester. Al momento non sono previste date in Italia.