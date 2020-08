Demi Lovato compie oggi 28 anni. Salita alla ribalta all'inizio degli anni 2000 grazie alla partecipazione ad alcune serie di successo della Disney, la cantante è attualmente una delle voci femminili più seguite a livello mondiale. Nelle pagine a seguire, abbiamo provato a mettere insieme una carrellata di canzoni pescate dai suoi sei album in studio (dall'esordio del 2008 "Don't forget" all'ultimo "Tell me you love me"), concentrandoci solamente sulla sua carriera e lasciando fuori la sua vita tormentata.