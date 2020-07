Selena Gomez, da stellina Disney a popstar

Quando Selena Gomez ha messo per la prima volta piede nel mondo dello spettacolo era solo una bambina: aveva solo dieci anni quando venne scelta per una parte della serie tv "Barney & Friends". Dai riflettori non se n'è praticamente mai andata: a 15 anni è entrata nel cast della serie di Disney Channel "Wizards of Waverly Place" (in italiano "I maghi di Waverly") e a 16 ha iniziato a cantare con la sua prima band, Selena Gomez & The Scene. Oggi Selena Gomez è una cantante affermata a livello internazionale: nel giorno del suo compleanno (proprio oggi compie 28 anni) ripercorriamo la sua carriera con una carrellata di video.