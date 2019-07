John Coltrane, dieci curiosità sull’immenso sassofonista dell’ 'amore supremo’

Cinquantadue anni fa il sassofono di John Coltrane ha smesso di suonare, quando una delle pietre miliari del jazz (e della storia della musica) si è spenta a soli quarant’anni a causa di un cancro al fegato, che in pochi mesi l’ha portato via. Era il 17 luglio 1967. Meglio noto come Trane, il jazzista – sassofonista e compositore - non ha certo bisogno di presentazioni: il suo percorso artistico e umano è segnato da momenti profondamente bui e da traguardi mai raggiunti prima, che lo hanno reso il pioniere del free jazz per eccellenza. La sua storia probabilmente la conoscete già, come già conoscerete l’album più venerato dai suoi fan, il leggendario “A Love Supreme”, ma magari qualche curiosità sul suo conto potrebbe esservi sfuggita, a partire dal fatto che da ragazzo Coltrane, lontano dall’essere un enfant prodige, suonava piuttosto male.

Buona lettura!