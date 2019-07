Marco Ferradini compie oggi 70 anni: ecco le sue migliori canzoni

Con grande probabilità, neanche lo stesso riservato cantautore lombardo, nel lontano 1981, immaginava che “Teorema” entrasse di dritto nella storia della musica italiana.

Con uno stile sobrio ed elegante, e un’intelaiatura sonora pop e scanzonata, “Teorema” si trasformò presto in un’autentica “colonna sonora” di una generazione.

Assiduo frequentatore della scena musicale milanese, già dai primi anni ’70 Ferradini lavorò sodo per raggiungere il successo iniziando come corista-turnista per artisti del calibro di Mina e Lucio Dalla.

Negli anni ’80 invece, le colonne sonore convolano a nozze con la nuova televisione commerciale; sono gli anni delle pubblicità, e Ferradini presta la sua voce a storici jingle televisivi (Valfrutta e Sottilette Kraft).

La sua voce compare anche in diverse colonne sonore di cartoni animati, tanto da trasformarsi, con “La Principessa Zaffiro” del 1980, in un “personaggio nascosto” del cartone. Il decennio in questione, è inoltre il periodo più prolifico con ben cinque album in studio realizzati. Un curriculum importante e variegato quindi, con un “palmares” di tutto rispetto composto in definitiva da dodici album in studio, due raccolte, due partecipazioni al Festival di Sanremo (nel 1978 con “Quando Teresa verrà”, e nel 1983 con “Una catastrofe bionda”) e un sodalizio lavorativo lunghissimo con il cantautore Herbert Pagani.

Dalla profonda amicizia con il cantautore e amico Pagani (scomparso nel 1988) verrà realizzato nel 2012, dopo una lunga gestazione, un album tributo con la partecipazione di molti artisti italiani.

Noi di Rockol vi proponiamo un percorso sonoro all’interno delle sue canzoni più importanti, il tutto impreziosito dalla meravigliosa versione di “Teorema” interpretata da Mina nel ’93.

Buon ascolto, e tanti auguri, Marco!