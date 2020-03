Bobby Womack, un gigante della musica nera

Bobby Womack è stato uno dei grandi del soul e del rhythm’n’blues. Ci ha lasciato all’età di 70 anni il 27 giugno 2014 (era nato il 4 marzo 1944) minato dall’Alzheimer e, soprattutto, da una vita molto vissuta e molto viziata. Il suo testamento artistico è di quelli da far rabbrividire al solo leggere le decine di canzoni di successo che ha scritto e interpretato. Le canzoni di Womack spesso sono state portate al successo da altri, a partire dalla “It’s all over now” che tanta fortuna ha portato a lui e ai Rolling Stones nel 1964. Di seguito una compilation in ordine sparso dei suoi successi.