L’affascinante attore del Kentucky è noto per la sua versatilità non soltanto nel mondo del cinema. Con esperienze nella produzione, nell’editoria e nel mondo dei vini, Johnny Depp non ha mai fatto, però, mistero di quale sia la sua grande passione: la musica. Grande amico di Marilyn Mason, non solo il pirata Depp fa attualmente parte della band Hollywood Vampires insieme ad Alice Cooper e Joe Perry, ma negli anni ha portato avanti diverse collaborazioni nell’ambiente, militando in gruppi rock, prestando la sua chitarra in alcuni brani, suonando nei film da lui interpretati e comparendo in diversi videoclip musicali. Se siete curiosi di approfondire il suo lato rock, questa è la lettura che fa per voi.