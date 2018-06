Il quotidiano regionale “Il Resto del Carlino” riferisce di un grande successo di Katy Perry, impegnata ieri sera 2 gugno all’Unipol Arena del capoluogo emiliano per l’unica data italiana del “The WItness Tour”.

Ecco la scaletta dell’esibizione:



Prima parte

"In The Space" (video)

Witness (frammento)

Roulette

Dark Horse

Chained to the Rhythm

Seconda parte

Act My Age (video)

Teenage Dream

Hot N Cold / Last Friday Night (T.G.I.F.)

California Gurls

I Kissed a Girl

Terza parte

"Celestial Body" (video)

Déjà Vu

Tsunami

E.T.

Bon Appétit (con un frammento di "What Have You Done For Me Lately" di Janet Jackson)

Quarta parte

Mind Maze (video)

Wide Awake

Into Me You See

Unconditionally

Power



Quinta parte

Vídeo Game (video)

Part of Me

Swish Swish

Roar (con l’intro di "Hard Knock Life")



Bis:

Pendulum

Firework