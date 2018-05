Russ Regan, l’A&R (divisione di un'etichetta discografica responsabile della scoperta di nuovi artisti da mettere sotto contratto) meglio conosciuto per aver firmato alcuni dei più famosi cantautori della musica pop rock del ventesimo secolo, come Elton John, Barry White e Neil Diamond, è morto dopo una serie di problemi di salute. Aveva 89 anni. Il veterano dell'industria musicale era stato ricoverato in ospedale questa primavera in seguito ad un intervento chirurgico per un pacemaker, e le sue battaglie con il cancro e altri disturbi.

Durante la sua lunga esperienza lavorativa nel settore discografico, Regan ha collaborato anche con i Beach Boys, Frank Sinatra, Smokey Robinson e nelle colonne sonora di diversi film, tra cui “This Is Spinal Tap”.

"Russ Regan è stato lì per me fin dall'inizio alla Uni Records ed era in grado di riconoscere un album di successo appena dopo averlo ascoltato", ha detto Diamond in un commento. “‘Sweet Caroline,’ ‘Cracklin’ Rosie,’ ‘I Am … I Said’ and ‘Holly Holy’ sono solo alcuni dei successi che Russ ha prodotto durante il mio periodo lì. Russ era sempre dalla parte dell'artista….". "Ha reso me e un nuovo ragazzo che ha firmato dopo di me, Elton John, superstar di livello mondiale", ha continuato Diamond. "Russ era un grande uomo in tutto quello che faceva. Questa è una triste perdita per l'industria musicale e la fine di un'era. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. "

Elton John ha twittato una sua foto insieme a Regan negli anni '70. "RIP Russ Regan", ha scritto, "Grazie per aver creduto in me e aver contribuito a far nascere la mia carriera".

#RIPRussRegan. Thank you for believing in me and helping launch my career. Elton xx pic.twitter.com/AbcisrXNdA — Elton John (@eltonofficial) May 29, 2018

"Era più grande della vita", ha detto in una dichiarazione lo storico paroliere di Elton John Bernie Taupin. "Un anticonformista pignolo, la cui fede in noi è stata una componente chiave del nostro successo in America."

Regan, il cui vero nome era Harold Rustigan, iniziò come cantautore nel 1959 alla Capitol Records. Pubblicò il singolo di Natale "The Happy Reindeer" quello stesso anno e vendette più di 800.000 copie della canzone. Ha anche avuto una breve collaborazione con Sonny Bono ed è stato presente la notte in cui Bono ha incontrato la futura collaboratrice e moglie Cher.

Regan è morto nella sua casa di Palm Springs. La sua famiglia non ha rivelato la causa della morte, ma ha chiesto a coloro che desiderano commemorarlo di prendere in considerazione una donazione a MusiCares, la sua organizzazione benefica preferita.