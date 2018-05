Si è conclusa nella tarda serata di domenica 27 maggio allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro la data zero del "VascoNonStop 2018", tour che vedrà il rocker di Zocca impegnato sui palchi italiani nel corso della prossima estate. La scaletta di canzoni proposte da Vasco Rossi al suo primo appuntamento ufficiale con il pubblico dopo il bagno di folla di Modena Park dello scorso luglio ricalca sostanzialmente la setlist proposta due giorni fa, sempre nella cittadina friulana, in occasione della prova generale aperti ai soli iscritti al Blasco Fan Club.

Come riferito su Setlist.fm dal pubblico presente in platea, su "Fegato, fegato spappolato" è stata citata "Enter Sandman", una delle canzoni più celebri dei Metallica, originariamente inclusa nello storico "Black Album" del 1991: l'omaggio ai Four Horsemen segue quello tributato dalla stessa band capitanata da James Hetfield al Komandate in occasione del passaggio nel nostro Paese dello scorso 10 febbraio.

Ecco, di seguito, la scaletta della data zero del VascoNonStop Tour 2018 del 27 maggio 2018 a Lignano Sabbiadoro:

"Cosa succede in città "

"Deviazioni"

"'Blasco' Rossi"

"E adesso che tocca a me"

"Come nelle favole"

"Fegato, fegato spappolato" (con una citazione di "Enter Sandman" dei Metallica)

Medley: "Delusa/T'immagini/Mi piaci perché/Gioca con me/Stasera!/Sono ancora in coma/Rock'n'roll show"

"Vivere non è facile"

"Sono innocente ma..."

"La fine del millennio"

"Ciao (versione strumentale del 1978)"

Interludio 2018

"C'è chi dice no"

"Gli spari sopra"

"Stupido hotel"

"Siamo soli"

"Domenica lunatica"

"Il mondo che vorrei"

"Brava/L'uomo più semplice/Ti prendo e ti porto via/Dimentichiamoci questa città "

"Rewind"

"Un mondo migliore"

Bis 1:

"Dillo alla luna/L'una per te/E..."

"Senza parole"

"Vivere"

"Sally"

"Siamo solo noi"

Bis 2:

"Vita spericolata"

"Albachiara"