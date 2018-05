Giovedì scorso un grande concerto alla New York’s Town Hall della Grande Mela ha reso omaggio ai 77 anni del Menestrello di Duluth. Il tributo di compleanno, in musica e parole, ha visto sfilare sul palco nomi quali Laurie Anderson, Emily Haines, Mark Kozelek, Nels Cline, Peter Wolf, Natalie Cressman, The Milk Carton Kids e diversi altri. L’intero concerto, battezzato “Tomorrow is a Long Time”, ha voluto riprodurre la scaletta della performance che Bob Dylan tenne nello stesso luogo nell’aprile del 1963, quando il leggendario musicista era al lavoro sul suo secondo album, “The Freewheelin’ Bob Dylan”.

Tra i presenti all’evento, anche gli attori Bill Murray e Steve Buscemi, che si sono esibiti il primo sulle note di “Don’t Think Twice It’s All Right” e il secondo su quelle di “Talkin’ John Birch Paranoid Blues”. Potete vedere le loro esibizioni nei video che seguono.