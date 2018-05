Arrivano in Italia i "Nick Mason's Saucerful of Secrets", il (super)gruppo fondato da Nick Mason. Il gruppo guidato dal già co-fondatore e batterista dei Pink Floyd, che ha debuttato dal vivo la scorsa domenica a Londra, suonerà il 20 settembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano le canzoni della leggendaria rock band britannica, celebrando i primi album della discografia dei Pink Floyd (tra i brani in scaletta anche quelli contenuti in "The piper at the gates of dawn" e "A saucerful of secrets", il disco che ha dato il nome al supergruppo).

I biglietti per il concerto sono già disponibili su TicketOne.

La band è formata, oltre che da Nick Mason, anche da Gary Kemp degli Spandau Ballet, Lee Harris dei Blockheads, Guy Pratt e Dom Beken.