Che il 2018, che presto dovrebbe vederlo tornare in azione davanti al microfono con il brano ufficiale dei Mondiali di Calcio in Russia, sia l'anno buono per il ritorno in pompa magna del Fresh Prince? Will Smith, che - nonostante qualche sporadica collaborazione - discograficamente è fermo da ormai diciotto anni (il suo ultimo album come solista, "Lost & Found", venne pubblicato nel 2005), in un video apparso sul suo canale ufficiale YouTube di è detto pronto a tornare a presentarsi al pubblico in veste di cantante.

"Succede che arrivi ad un punto dove ti senti svuotato", racconta la star di Hollywwod a proposito della sua ritrovata vena musicale: "Sono molto eccitato. Sono pieno di energia e completamente creativo, come del resto sono sempre stato". Nella clip è presente anche un frammento di un nuovo brano, nel quale il ritrovato rapper canta: "20 years of swag y’all just witnessed, let me remind everybody who Will Smith is. Rappers make it rain, let their money hit ya/ If I throw my money up, sh*t, I’ll prolly kill a stripper" ("Vent'anni in giro, mi avete visto / lasciate che vi ricordi chi è Will Smith / I rapper fanno piovere grana / e lasciano che la loro ti colpisca / Se tirassi la mia, cazzo, probabilmente ucciderei una spogliarellista").

Al momento non è dato sapere se Smith stia preparando un vero e proprio album di inediti o, piuttosto, stia pensando a diluire le uscite per mezzo di una ripetuta pubblicazioni di singoli: resta avvolta nel mistero, per ora, l'identità dei collaboratori chiamati a lavorare con lui il nuovo materiale in studio di registrazione.