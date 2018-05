Diana Baron, la portavoce di Avicii che sta continuando a informare la stampa anche dopo la tragica scomparsa del Dj e produttore di Stoccolma, ha smentito la notizia - da in prima battuta dalla testata svedese Aftonbladet poi ripresa dai media internazionale - della prossima pubblicazione di un disco postumo contenente inediti già lavorati mai mai distribuiti sul mercato dell'artista di "Wake Me Up".

"Tim [Bergling, vero nome di Avicii all'anagrafe, ndr] stava lavorando a nuovo materiale, al quale ha dedicato diversi post sui suoi canali social nell'ultimo anno", ha spiegato la Baron: "Al momento, l'indiscrezione circa un'imminente pubblicazione di un suo disco di inediti è frutto di voci provenienti da fan speranzosi che amano Tim e la sua musica".

Che il Dj fosse in fase di composizione avanzata per l'ideale seguito di "AVĪCI (01)" non è una novità: lo scorso mese di aprile, solo pochi giorni prima della scomparsa di Bergling, il dirigente della Geffen Records Neil Jacobson - nel corso di un'intervista a Variety - aveva definito il nuovo album di Avicii come "il suo lavoro migliore da diversi anni a questa parte".

Come già riferito da Rockol lo scorso martedì, 22 maggio, i funerali dell'artista si terranno in forma strettamente privata per volere della sua famiglia.