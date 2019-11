I prossimi 21 e 22 novembre arriverà nelle sale "Spirits in the forest", il film concerto diretto da Anton Corbijn dedicato ai Depeche Mode.

"Spirits in the Forest” unisce gli show del tour al "Forest Stage" di Berlino durante il Global Spirits tour del 2017-2018 alle riprese effettuate nei momenti lontano dal palco della band britannica. Il film è distribuito da Nexo e le le prevendite dei biglietti sono già attive su e su nexodigital.it.

In questa gallery, un ritratto del regista e fotografo, un visionario che insieme alla band ha riscritto l'immaginario del rock.

Anton Corbijn, nome completo Anton Johannes Gerrit Corbijn van Willenswaard nasce Strijen, 20 maggio 1955: grazie alla sua visione e al suo punto di vista abbiamo amato molte band: dai Depeche Mode ai R.E.M., dagli U2 a Nick Cave. E' probabilmente il fotografo e regista più amato dagli artisti e ricosturiamo la sua carriera con 10 clip memorabili, a partire dal più famoso, "Enjoy the silence".