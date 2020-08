Fred Durst: tutte le collaborazioni del frontman dei Limp Bizkit

C'è stato un periodo - era la seconda metà degli anni Novanta - nel quale Fred Durst ha avuto letteralmente il mondo ai suoi piedi: l'ondata nu metal aveva spinto i suoi Limp Bizkit nell'empireo del rock a stelle e strisce, e l'industria discografica vedeva in lui una sorta di nuovo Re Mida, tanto da affidargli la carica di Vicepresidente del reparto A&R della Interscope Records, una delle etichette più potenti sul panorama mainstream d'oltreoceano. Il ragazzo di Jacksonville, Florida, dai parcheggi dei sobborghi dove passava il tempo sul suo skateboard era entrato - per giunta dalla porta principale - nei salotti buoni e nelle stanze dei bottoni, diventando di colpo ricco e famoso.

Si sa, però, che quando il sogno americano presenta il conto in genere lo presenta salato: col passare delle mode la stella della band di "Nookie", almeno presso il pubblico generalista, si è offuscata. Durst, tra litigi a distanza con (ex) amici e colleghi, è riuscito - nella tripartizione arbasiniana della carriera ideale - a mancare l'ultima fase fermandosi alla seconda, che indubbiamente è quella più scomoda e meno gradevole. Oggi, supporter di Putin bandito a tempo determinato (insieme alla sua band e ai relativi dischi, tanto per non farsi mancare nulla) dall'Ucraina, Fred Durst è un reduce, che però chi ha vissuto quel fugace ma intenso periodo non può dimenticare né non ricordare con affetto: ecco perché, in occasione del suo 50esimo compleanno, che ricorre oggi, abbiamo voluto festeggiarlo con una carrellata delle sue collaborazioni più famose. Buon ascolto, e tanto auguri, Fred!