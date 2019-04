Nina Simone moriva il 21 aprile 2003: alcune esecuzioni dal vivo di 'My baby just cares for me' - VIDEO GALLERY

La cantante, pianista, scrittrice e attivista statunitense si spegneva il 21 aprile del 2003 a Carry-le-Rouet, per complicanze dovute ad un tumore al seno. La voce di Nina Simone, tra le più belle della musica jazz (anche se il suo stile variava tra generi diversi: non solo jazz, ma anche soul, blues e gospel), quasi indissolubilmente legata a quella di una canzone che la cantante ebbe modo di incidere nel 1958 per il suo album di debutto, "My baby just care for me": non era un brano scritto da Nina Simone, ma una canzone scritta da Walter Donaldson (musica) e Gus Kahn (testo) nel 1930 per la versione cinematografica del musical "Whoopee!". Il brano, nella versione di Nina Simone, divenne molto popolare alla fine degli anni '80, quando una marca di profumi scelse "My baby just care for me" come colonna sonora di uno spot. E allora ricordiamo Nina Simone, quindici anni dopo la sua scomparsa, con alcune esecuzioni dal vivo di questo brano: buona visione!