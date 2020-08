Il gruppo si forma intorno a David Shel Shapiro all’inizio degli anni Sessanta, a Londra, con il nome di Shel Carson Combo (con Shapiro ne fanno parte Bobby Posner, Johnny Raymond e Mike Shepstone). Nel maggio del 1963 vengono in Italia come gruppo di accompagnamento di Colin Hicks. Vengono scritturati per una tournée con Rita Pavone, cambiando nome in Rokes (su suggerimento di Teddy Reno). E in Italia, i Rokes trovano l’America (nel senso del successo): la loro prima presenza in classifica è del 1965, l’ultima è del 1969; il gruppo tiene l’ultimo concerto il 12 agosto del 1970 a Ferrara, poi annuncia lo scioglimento.

Dei componenti del quartetto, solo Shel Shapiro continuerà l’attività musicale. A quasi 55 anni dall’arrivo in Italia, i Rokes non sono stati dimenticati; li ricordiamo anche noi, nel giorno del compleanno di Shel Shapiro.