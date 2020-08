Nino Ferrer, i successi di un francese in Italia

Nino Ferrer era nato con il nome di Agostino Arturo Maria Ferrari a Genova, il 15 agosto 1934; aveva trascorso l’infanzia in Nuova Caledonia, la giovinezza fra Italia e Francia, dove ottenne i primi successi nella musica principalmente come autore, ed ebbe un periodo di grande notorietà sulla scena italiana cantando nella nostra lingua. Poi si allontanò dalla scena delle esibizioni dal vivo, dedicandosi principalmente alla registrazione di album dei quali era anche il produttore e il fonico; infine, nel 1977, lasciò Parigi per trasferirsi a Montcuq, in Occitania, dove morì (purtroppo) suicida il 13 agosto 1998. Nell'anniversario della sua scomparsa lo ricordiamo con le sue canzoni più popolari.