Michelle Shocked e il suo "Short sharp shocked", anno di grazia 1988

Karen Michelle Johnston è conosciuta con il nome d’arte Michelle Shocked. Un nome d’arte che è un manifesto programmatico. In lingua inglese si definisce ‘Shell shocked’ chi soffre da un trauma da bombardamento, in generale chi ha nevrosi legate alla guerra. Karen è una ragazza dal passato difficile: genitori separati, mamma ultra religiosa, patrigno militare. A sedici anni abbandona la scuola, scopre la chitarra e vaga per gli Stati Uniti senza fissa dimora. Femminista, attivista politica, abbraccia varie cause e movimenti. Sempre in prima fila, viene più volte arrestata dalla polizia. Una sua immagine scattata nel 1984 durante una contestazione a San Francisco si merita le prime pagine dei giornali e, qualche anno più tardi, nel 1988, diviene la copertina del suo album più noto e significativo “Short Sharp Shocked”. Gli anni a cavallo tra gli Ottanta e i Novanta la rivelano come possibile ‘next big thing’ della musica folk cantautorale.

Nonostante la sua produzione discografica non abbia mai conosciuto un vero stop, le sue scelte, sempre contro e senza mezzi termini, sommate ad alcune difficoltà personali, l’hanno tenuta ai margini della discografia. Oggi, 24 febbraio, Michelle compie 58 anni. Una trentina di anni fa, per un breve periodo, è stata una cosa grande.

