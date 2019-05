Grace Jones, settantuno anni oggi - ma non li dimostra

Cantante, modella, attrice, icona di stile: la giamaicana Grace Jones, che oggi compie 71 anni, ha attraversato lo show business partendo da New York, dove ha sfilato per grandi case di moda, è apparsa sulla copertina di “Vogue” ed è stata fotografata da Jean-Paul Goude e Helmut Newton, e ha debuttato come cantante nel 1975, diventando un personaggio non solo per la sua voce particolare ma anche se non soprattutto per la sua presenza androgina e la sua immagine sempre modernissima, che le ha assicurato persino un ruolo in un film di James Bond (“A view to a kill”).

Vi invitiamo a riascoltare nelle pagine che seguono una selezione delle canzoni da lei interpretate.