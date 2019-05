Lily Allen, i 34 anni della popstar meravigliosamente imperfetta che è meglio non far arrabbiare. Ecco perché...

Ha ragione Lady Gaga, che pure da lei si beccò della stronza senza troppi complimenti: è adorabile, Lily Allen. Perché non è perfetta e non le importa nulla di esserlo, perché se gli viene da dire qualcosa - cazzate comprese, e ne ha detto parecchie, fidatevi - non si fa problemi a dirlo, perché ha l'aria di una normale con una famiglia normale (che infatti ha) che difficilmente vedrete sui tabloid a fare concorrenza a Kim Kardashian e Kanye West.

La cantante che si fece conoscere al mondo con "Smile" nel 2006 è una popstar atipica, anzi unica, perché della popstar istituzionale - quella che sorridente si mette in posa davanti agli obbiettivi e parla bene dei suoi colleghi, o al massimo non parla, per non fare torto a nessuno, nemmeno per sbaglio - non ha proprio nulla.

Per celebrare il suo compleanno - che ricorre oggi, 2 maggio - senza rinunciare né al suo carattere né a farsi quattro risate, abbiamo deciso di mettere in fila, nelle pagine che seguono, i litigi più aspri che abbiamo vista coinvolta Lily Allen nel corso della sua carriera. Buona lettura, e ricordate: se un domani ve la doveste trovare davanti, sappiate che è meglio non farla incazzare...