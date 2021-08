Tori Amos: pianoforte, capelli rossi e grandi canzoni

Tori Amos scrive canzoni e suona il pianoforte. Tori Amos è stato un giovane prodigio del pianoforte. Tori Amos però ha un’anima tormentata ed è insofferente alla disciplina. Tori Amos sul palco suona a gambe aperte e con il capo reclinato all’indietro. Tori Amos da quasi trent’anni a questa parte cerca di portare la sua musica in territori sempre nuovi e inesplorati. Tori Amos non ha paura di sperimentare e di misurarsi con nuove sfide. Tori Amos è stata una delle figure musicali più importanti degli anni Novanta. Tori Amos oggi compie 58 anni e sarebbe sgarbato da parte nostra non farle gli auguri di buon compleanno riproponendo alcune delle sue composizioni.