Amedeo Minghi: i suoi cieli in dieci canzoni

Il cantautore romano compie oggi 73 anni. Non mancano gli spunti per ripercorrere la sua ormai lunga carriera, iniziata discograficamente nel 1966 e quindi ultracinquantennale. E in oltre mezzo secolo di attività gli spunti per ripercorrerla non mancano. Uno dei fili conduttori più caratteristici che si possono riscontrare nelle canzoni di un autore “romantico” (“Cantare è d’amore”, recitava d’altronde il titolo del singolo sanremese del 1996 e del relativo album) è il cielo, che entra con varie sfumature di significato nei testi, ma solitamente appare emblema del desiderio di accedere, con sensi e spirito, all’infinito e all’ “immenso”. Attraversiamo allora i suoi cieli ripescando anche alcune canzoni meno conosciute, rimaste magari in ombra in album in cui tutta la luce era centrata su altri brani divenuti più popolari.

Ambrosia Jole Silvia Imbornone (a cura di www.lisolachenoncera.it)