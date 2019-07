Buon compleanno a Rossana Casale, voce preziosa della canzone italiana

Per metà newyorkese e per metà veneziana, da 35 anni Rossana Casale è (ben) presente nella scena musicale del nostro paese. Oggi è il suo compleanno e lei lo festeggia in tour, accompagnata da un quintetto di musicisti jazz in uno spettacolo che si intitola appunto “JAZZ (Trent’anni da Brividi)”, richiamando a sua volta il titolo del brano che nel 1986 la confermò come una delle più preziose voci femminili della nostra discografia. Il suo percorso artistico si è evoluto dal pop verso il jazz, da sempre grande amore “nascosto tra le righe”, ed è in questa chiave che attualmente l’artista sta reinterpretando le canzoni che hanno segnato tappe importanti della sua carriera e che qui riproponiamo invece nelle versioni originali, oppure dal vivo in quegli stessi anni. Il binomio “Rossana Casale e il jazz” è quindi il filo rosso con cui abbiamo cucito insieme una dozzina di brani che vanno in questa direzione, ricordandone in particolare gli episodi più significativi e stilisticamente caratterizzanti. Nel tracciarne un veloce omaggio, ci piace anche sottolineare che la Casale, in questi oltre trent’anni di carriera, non è stata “solo” una grande interprete ma che ha scritto anche molti testi delle canzoni con cui ha riempito più di quindici album.

Valeria Bissacco (a cura di www.lisolachenoncera.it)