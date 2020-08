Una volta le si chiamava “soubrette”, le giovani artiste capaci di cantare ballare e recitare; adesso non si usa più, quel termine, ma non c’è dubbio sul fatto che Lorella Cuccarini, nata il 10 agosto del 1965, sia un’artista eclettica. E di canzoni, soprattutto, ma non solo, legate alle sigle dei suoi programmi televisivi, ne ha incise parecchie, alcune anche con grande successo (una in particolare, “La notte vola”, è diventata un evergreen). Qui di seguito ve ne proponiamo una scelta, aiutandoci con le informazioni fornite da www.lorellacuccarini.net