Se si parla di grandi batteristi rock il pensiero corre subito ai fill esplosivi di John Bonham o ai drumset polverizzati da Keith Moon, eppure il batterista della più grande rock band di tutti i tempi non ha mai sfasciato una batteria - almeno, per quello che ne sappiamo noi, né hai mai lasciato a bocca aperta il pubblico per particolari finezze tecniche.

Charlie Watts, alla fine dei conti, ha sempre e solo fatto quello che ci si aspetta da un batterista, cioè tenere il tempo: lui lo ha fatto per più di mezzo secolo, sempre con la stessa compassata passione, e con la sicurezza di chi sapeva di essere il punto di riferimento (con tutte le responsabilità che ne conseguono) per gente come Keith Richards e Mick Jagger, che saranno dei geni, sicuramente, ma che di un faro - sul palco e in studio - ne avevano bisogno, eccome. Tanto bisogno che, delle volte, .tocca persino prenderli a pugni. Per rendere omaggio a Charlie Watts, scomparso oggi, abbiamo scelto i dieci brani dei Rolling Stones - ordinati cronologicamente, dal meno al più recente - che a nostro avviso meglio rappresentano qel che è stato il suo fondamentale apporto alla rock band più longeva e famosa rock band del mondo.