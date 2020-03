Mancano poco meno di due settimane all'uscita di "Gigaton", il primo album dei Pearl Jam in sette anni. E se c'è un motivo per cui è così atteso è l'approccio della band e del suo cantante al mondo e alla musica. Se Eddie Vedder fosse solo un grande frontman, un bravo autore e un incredibile perfomer sarebbe tutto più semplice: sarebbe uno dei tanti tasselli di quello stardom del quale ci occupiamo quotidianamente, niente di più e niente di meno.

L'ex commesso e guardia notturna che riuscì a diventare una delle leggende del grunge la sua band occupano, come pochissimi altri artisti - Bruce Springsteen, tanto per dirne uno - un posto particolare nel cuore dei fan, che non lo amano solo per la musica che fanno, ma anche - e forse di più - per la persona che sono. O, meglio, che sono diventate, grazie soprattutto a quello che ha fatto e detto nel corso degli anni dentro e fuori il palco, e in quella vasta zona grigia che separa i riflettori dalla vita di tutti i giorni.

Steve Albini una volta disse che ci sono brave persone che fanno brutta musica e brutte persone che fanno bella musica. Eddie Vedder, sicuramente, non rientra in nessuna delle due categorie. Se ne siamo convinti è perché, nel corso degli anni, oltre ad ascoltare i suoi dischi, abbiamo assistito a storie come queste, che vi riproponiamo in attesa del nuovo disco.

Buona lettura! (clicca su "Avanti" per continuare)