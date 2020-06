Sir Paul McCartney e quel litigio col... Dalai Lama

[Foto via celebitchy.com]

Nel 2008 la rivista "Prospect" pubblicò un curiosissimo aneddoto raccontato nientemeno che dall'ex Beatles Paul McCartney: Sir Paul, infatti, ha avuto un piccolo scontro con il Dalai Lama, avendo scoperto che la più alta autorità teocratica del Tibet non era vegetariano. L'ex Beatle, notoriamente, è un attento e attivo propugnatore della causa vegetariana e vegana da molti anni.

Macca, sorpreso dalla scoperta, e sapendo che i buddhisti non vogliono infliggere sofferenza agli altri esseri viventi, decise allora di scrivere una lettera al Dalai Lama, dicendogli:

Tenzin Gyatso, classe trentacinque, gli rispose spiegando che i suoi medici gli avevano consigliato di consumare carne per ragioni di salute. Sir Paul, non convinto, prese nuovamente carta e penna e gli scrisse:

Un paio di anni dopo Macca ha detto al "Guardian":

Anche se io non fossi stato "Paul McCartney", avrei ugualmente scritto quella lettera. Semplicemente non mi sembra corretto - il Dalai Lama che dice: "Hey gente, non dovete infliggere sofferenze agli esseri senzienti… ah, comunque mi farò una bella bisteccca!"