Eros Ramazzotti, un eroe italiano del pop internazionale

Oggi gli auguri di buon compleanno vanno a Eros Ramazzotti per le sue 56 primavere. Eros, non ha bisogno di alcuna presentazione, ha alle sue spalle una carriera di successi ultratrentennale che ha preso il via sul palco del festival di Sanremo nel 1984 con la canzone “Terra promessa” e da lì è volata di trionfo in trionfo fino ai giorni nostri. Eros Ramazzotti è una figura di spicco del pop nostrano, ma anche di quello latino internazionale. A riprova di ciò gli facciamo i nostri migliori auguri ricordando alcuni duetti da lui fatti con musicisti stranieri.