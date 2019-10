Dario Fo, cantante e autore di canzoni - VIDEO

Il 13 ottobre 2016 se ne è andato, a novanta anni compiuti, Dario Fo. Artista a tutto tondo: drammaturgo, attore, pittore, musicista, autore, regista, poeta e altro ancora. Molto altro ancora. Vinse il Premio Nobel per la letteratura nel 1997. Una figura di intellettuale rara ed eccentrica. Per rimanere nel mero recinto musicale, Dario Fo si è distinto per avere scritto almeno un paio di canzoni che sono radicate nella nostra cultura, altre le ha cantate. Noi lo vogliamo ricordare così, in musica.