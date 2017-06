Compie oggi 80 anni Chris Blackwell, il fondatore della Island Records, una delle etichette che hanno dato maggior lustro alla storia della musica rock e non solo. Chris nasce a Londra ma cresce in Giamaica. Nel 1959 fonda la sua etichetta musicale e inizia a produrre la musica che si suona nell’isola caraibica, quel genere musicale è quello che verrà conosciuto come ska. Qualche anno dopo è a Londra a propagandare questo genere musicale. Nel 1964 “My boy lollipop” di Millie Small ha un clamoroso successo e lancia la Island Records. Blackwell mette sotto contratto giovani artisti che rispondono al nome di Spencer Davis Group, Traffic, Fairport Convention, King Crimson, Free, John Martyn, Nick Drake, Emerson Lake & Palmer, Jethro Tull, Cat Stevens. Artisti e band che scriveranno pagine di storie a cavallo tra gli anni sessanta e settanta. Il nome del produttore è legato a filo doppio con quello di Bob Marley, profeta giamaicano del reggae. Nel 1998 cederà l’etichetta ma il suo nome resterà nella storia per aver scoperto e lanciato stelle di prima grandezza di generi totalmente differenti come possono essere Bob Marley e gli U2, Cat Stevens e Tom Waits, Cranberries e PJ Harvey.