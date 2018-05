Massimo Ranieri prossimamente entrerà in studio di registrazione per lavorare ad un nuovo album di inediti, dopo ben 24 anni. L'ultimo album di inediti dello showman partenopeo risale infatti al 1994 ed è "Ranieri". Nel corso di questi oltre vent'anni il cantante è stato impegnato con diversi spettacoli teatrali (e dal 2014 al 2016 in tv con "Sogno e son desto"), mentre a livello discografico si è dedicato a rivisitazioni dei classici della canzone napoletana. Ranieri, da poco rientrato in Italia da una tournée in America, ha annunciato l'arrivo del nuovo album di inediti durante la sua ospitata ad Amici 2018 e ha fatto sapere che in autunno sarà nuovamente impegnato in teatro a Roma.