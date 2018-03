Sarà esposta nei prossimi giorni, il 25 marzo per l’esattezza, una statua commemorativa del Duca Bianco nella città di Aylesbury, nel Buckinghamshire, in Inghilterra. Realizzata in bronzo da Andrew Sinclair la scultura, che porta il nome di “Earthly Messenger”, rappresenta i diversi personaggi di David Bowie, scomparso il 10 gennaio 2016. Tra questi, Ziggy Stardust si staglia sullo sfondo, in rilievo, circondato da tutti gli altri, che rivolgono lo sguardo nella sua direzione.

Tutto è nato dall’idea di un fan del musicista, David Stopps, che attraverso una campagna di crowdfunding è riuscito a raccogliere 100mila sterline per realizzare il progetto. Stopps ha anche proposto che, in occasione dell’inaugurazione della scultura, alla cittadina di Aylesbury venga cambiato il nome in Aylesbowie, richiesta che stando a quando dichiarato da un portavoce del Buckinghamshire County Council potrebbe essere effettivamente esaudita per il solo giorno del 25 marzo.

La statua sarà collocata sotto gli archi di Aylesbury’s Market Square, luogo al quale Bowie fa riferimento nel brano “Five Years”, vicino al Friars Club, dove Ziggy fece il suo debutto nel luglio 1972.

Fantastic to be at unveiling of maquette for amazing #bowie statue with @davidstopps and sculptor Andrew Sinclair at @TheWaterside1 today! pic.twitter.com/RIKFvWAQh9 — AVDC (@aylesburyvale) May 17, 2017

This is the statue of David Bowie that will soon stand in Aylesbury pic.twitter.com/fP5x9lP5Pa — London Boy (@BowieSB) March 14, 2018