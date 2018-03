I fan dei Nine Inch Nails non dovranno aspettare ancora molto per ascoltare le nuove canzoni di Trent Reznor e compagni: in un'intervista a BBC Radio 6 il frontman del gruppo ha offerto altre anticipazioni sul nuovo disco (dopo le indiscrezioni pubblicate sui social dai Red Paintings) e ha provato a sbilanciarsi anche sulle tempistiche.

Secondo quanto riferito da Reznor nell'intervista, nuova musica dei Nine Inch Nails potrebbe arrivare entro la prossima estate. Più precisamente entro il prossimo giugno, quando la band darà il via al suo tour europeo.

Il nuovo disco dei Nine Inch Nails sarà un EP che chiuderà la trilogia cominciata nel dicembre del 2016 con "Not the actual events" e portata avanti la scorsa estate con "Add violence". Reznor ha detto a proposito dell'album:

"Il motivo per cui questo disco ha subito dei ritardi è che ci ha messo un po' a rivelarsi a noi. Lo stiamo finendo e dovremmo pubblicarlo prima dei prossimi concerti".

Il tour dei Nine Inch Nails partirà il prossimo 25 giugno da Parigi e toccherà alcuni paesi europei come Olanda, Repubblica Ceca, Germania, Francia, Svizzera, Portogallo e Spagna: non è previsto, al momento, un passaggio di Trent Reznor e soci in Italia.