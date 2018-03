Discograficamente ferma all'EP dello scorso luglio "Add Violence", la formazione guidata da Trent Reznor (nella foto) potrebbe presto tornare ad affacciarsi sul panorama discografico con una nuova pubblicazione: secondo quanto riferito - indirettamente - dai Red Paintings in un post apparso sul proprio canale ufficiale Facebook materiale inedito dei Nine Inch Nails sarebbe in questi giorni in fase di post-produzione. A curare le nuove creazioni della band di "Pretty Hate Machine" sarebbe Alan Moulder, storico collaboratore di Reznor già al lavoro su "The Downward Spiral" del 1994, "The Fragile" del '99, "With Teeth" del 2005, "Year Zero" del 2007, "Ghosts I-IV" e "The Slip" del 2008, e "Hesitation Marks" del 2013. Il produttore e tecnico del suono è stato coinvolto da Reznor anche nei mixaggi di "Not the Actual Events" e "Add Violence", i due EP pubblicati rispettivamente nel 2016 e 2017.

In un passaggio del (lungo) messaggio rivolto dal collettivo australiano - ma con quartier generale a Londra - ai propri fan si legge:

"(...) Non possiamo proseguire nei lavori [al nostro prossimo disco, ndr] perché Alan [Moulder, al quale anche i Red Paintings hanno scelto di affidare del materiale da produrre, ndr] adesso è impegnato a mixare e produrre una band anni Novanta di alto profilo. Quindi siamo stati messi sulla lista d'attesa, dietro a un certo tizio che di nome fa Trent e la cui band ha nel proprio nome la parola 'Nails' (...)"

Nel caso l'indiscrezione trovi un effettivo riscontro, quella descritta dai Red Paintings sarebbe la decima collaborazione consecutiva di Moulder con Trent Reznor, che dal 1994 in poi ha sempre affidato al mago dello studio nato a Boston i suoi lavori in sala di ripresa.