Gli ultimi mesi sono stati particolarmente intensi, per Ariana Grande: prima il tour mondiale in supporto all'album "Dangerous woman", poi lo shock per l'attentato alla Manchester Arena, dopo il suo concerto, dunque l'evento di beneficenza da lei voluto e promosso, One Love Manchester, la risposta al terrore. In tutto questo, la popstar americana ha continuato a lavorare sodo sulla sua nuova musica: il nuovo album sarebbe praticamente già pronto.

A riferire l'indiscrezione è TMZ: secondo il sito di gossip e intrattenimento alle lavorazioni delle nuove canzoni di Ariana Grande avrebbero preso parte Max Martin (già autore e produttore di alcune sue hit come "Problem" e "Into you") e nientemeno che Pharrell Williams (non nuovo a collaborazioni con popstar: da Mika a Ed Sheeran, passando per Camila Cabello).

Una data d'uscita non è stata ancora fissata: il disco, comunque, dovrebbe uscire entro la fine dell'anno.