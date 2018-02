"Vogliamo far sentire le persone connesse", dice Tom Smith sgranocchiando un tarallo, seduto al tavolino del lounge bar dell'albergo romano in cui gli Editors alloggiano in occasione del loro passaggio nella Capitale. La band britannica è a Roma per le registrazioni della seconda puntata di "Ossigeno", il programma condotto da Manuel Agnelli su Rai3, alla quale hanno partecipato come ospiti (la puntata andrà in onda in tv il prossimo giovedì, 1° marzo). Quale occasione migliore per promuovere il nuovo album? "Violence" uscirà il prossimo 9 marzo: è il sesto disco di inediti degli Editors, che qui definiscono ancora di più il loro stile, proponendo un mix tra rock alternativo e un pizzico di elettronica.

L'album, anticipato dai singoli "Magazine" e "Hallelujah (So low)", contiene nove pezzi che Tom Smith e compagni hanno registrato tra il 2016 e il 2017. In fase di composizione la band ha deciso di avvalersi della collaborazione di Blanck Mass, vero nome Benjamin John Power, già membro del duo di musica elettronica dei Fuck Buttons: "Blanck ci ha trasportati nel suo mondo. I brani nati dalla nostra collaborazione sono molto ritmati, con beat potenti", spiega il frontman del gruppo. Successivamente la band si è confrontata con il produttore Leo Abrahams, già collaboratore di Brian Eno, Imogen Heap, Jarvis Cocker, Carl Barât e Paul Simon, che ha aiutato gli Editors a fare ordine tra i vari pezzi: "Con leo abbiamo cercato di mettere insieme le canzoni alle quali avevano lavorato con Blanck Mass e altri pezzi", raccontano i musicisti, "è stato bello lavorare con Leo: aveva un'idea chiara del nostro suono, del nostro progetto e del disco che avevamo in mente di fare".

Il suono dei pezzi è potente, coinvolgente e avvolgente: ci sono i suoni spigolosi del rock alternativo ma anche quelli più morbidi dell'elettronica. E questo mix richiama il senso di connessione che a detta di Tom Smith è alla base delle nuove canzoni: "Parlano della connessione tra le persone, soprattutto di amore. È importante, in questo periodo storico, spegnere i cellulari, disconnetterci e parlare con le persone che ci stanno accanto: con i nostri famigliari, i nostri amici, le persone alle quali teniamo. Dobbiamo passare del tempo insieme a loro", spiega il cantante.

La copertina di "Violence" è stata realizzata dall'artista olandese Rahi Rezvani, che collabora con gli Editors dal 2015. Anche qui torna il tema della connessione: ci sono tre persone i cui corpi sono così intrecciati che quasi non si riesce a distinguerli. "Volevamo un'immagine forte, e anche un po' violenta. Volevamo richiamare quel senso di connessione tra i corpi. A guardarla, questa copertina sembra un dipinto. I lavori di Rahi hanno tinte gotiche, toni scuri", dice Tom a proposito della copertina.

"Violence" arriva a distanza di tre anni dal precedente "In dream". Nel corso di questi tre anni gli Editors non si sono fermati un attimo. Il calendario del tour in supporto a "In dream" comprendeva oltre 40 date. Tom Smith e soci sono andati anche in tour insieme ai Manic Street Preachers, per i quali hanno aperto i concerti britannici della tournée dedicata ai 20 anni dell'album "Everything must go": "Andare in tournée con i Manic Street Precahers è stata davvero una bella esperienza". E poi le partecipazioni ai vari festival: tra questi anche Glastonbury. Lo scorso anno gli Editors sono stati anche tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio di Roma: "Abbiamo capito che quel concerto ha parecchia importanza e siamo stati felici di esserci", dicono loro.

In concomitanza con l'uscita del nuovo album, gli Editors torneranno ad esibirsi dal vivo. Il 4 marzo partirà da Birmingham, nel Regno Unito, il tour in supporto al disco, che nel corso della primavera vedrà gli Editors esibirsi in giro per l'Europa. Il 22 aprile la band si esibirà al Mediolanum Forum di Assago: "Non vediamo l'ora di tornare a suonare di fronte ai nostri fan italiani".